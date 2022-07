“Nat tot in de bilnaad, maar de regen kon niet deren”: Rock Werchter beleeft natte eerste dag

Eerst was er zon en maakten de dames het mooie weer. Een heerlijke Lady Blackbird - het jonge zusje van Tina Turner, klonk het fluisterend - de zusjes van HAIM en Carly Rae Jepsen. Werchter wiebelde in nagelnieuwe grashangmatjes, werd stiekem verliefd en zag de bui niet hangen. Tot ze kwam.

Urenlang en genadeloos. Zelfs voor grote helden. Om 18.22 uur klonk ‘Oh la la la’ over het park. Een eerbetoon aan Arno en luidkeels meegebruld. Een salut aan ‘le plus beau’ in poncho. ‘Magnifique’ voor wie schuilde onder plastic.

Heil vond Werchter gisteren voluit in de tenten. Bij First Aid Kit en Cigarettes After Sex. Tot plots op het hoofdpodium een nieuw startschot weerklonk. Exact bij ‘Where is My mind’ van Pixies en nadat Rag ’n Bone Man compleet werd uitgeregend, was het schuilen voorbij.