Nagenieten van dag 1 op Graspop: Ghost, My Dying Bride, Sick of It All en Epica kroonden zich tot heersers van de wei

MuziekDe poorten van de hel zwaaien weer wagenwijd open, en de Graspop Metal Meeting start ook in 2023 in stijl. Opvallend vlot ook, want de rijen aan de ingang zijn kort. Qua muziek is het een grand cru, met toppers als Guns N’ Roses, Slipknot, Pantera en Def Leppard.