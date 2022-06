Naar Graspop, maar geen metalhead? Check dan deze 15 toegankelijke bands

Muziek Kate Bush bedankt fans voor hernieuwde interesse in ‘Running Up That Hill’ dankzij ‘Stranger Things’

Dankzij het nieuwe seizoen van ‘Stranger Things’ krijgt het nummer ‘Running Up That Hill' van Kate Bush (63) een nieuw leven. En daar is de zangeres erg blij mee, laat ze weten aan streamingdienst Netflix.

6 juni