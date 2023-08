Na ‘Zomerhit’-trofee staat Pommelien Thijs opnieuw op nummer 1 in de Ultratop, met zowel haar single als haar album: “Unieke dubbelslag”

Na twee weken onderbreking stoot ‘Erop of eronder’ opnieuw door naar de hoogste positie in de hitparade. Vorige week stond daar nog ‘Dance The Night’ van Dua Lipa en een week eerder had ‘(It Goes Like) Nanana’ van Peggy Gou het nummer van Pommelien van de top verstoten. Maar nu staat de ‘Zomerhit’-winnares dus opnieuw op nummer 1.