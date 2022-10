Na uitverkochte reünieshows: XINK kondigt nóg twee extra concerten aan

Showbits Jessy Mackenzie was aanwezig bij optreden van hartsvrien­din Linda Mertens: "Ik gun het haar zo hard”

Jessy ‘Mackenzie’ De Smet is terug van nooit weggeweest. Dankzij de 90’-revival treedt ze bijna elk weekend op. Vaak ook in Engeland en Spanje waar ze enkele dikke hits scoorde. Tijdens één van die show deelde ze onlangs opnieuw het podium met Linda Mertens (ex-Milk Inc.). De twee zijn altijd hartsvriendinnen gebleven, ook nadat Linda stopte met muziek na het overlijden van haar dochtertje. “Linda zal daar bij gelegenheid zelf wel over spreken, maar het was alvast fantastisch om haar terug te zien optreden”, vertelt Jessy aan Jarne in een nieuwe Showbits.

19 oktober