Na Tomorrowland en Werchter maakt Goldband nu ook Zomerhit-podium onveilig: “Wij zijn onszelf al een eeuwigheid zat”

Dat Boaz hierdoor zittend op Tomorrowland moest concerteren, vond hij dan weer minder tof. “Dat karretje helpt om mobiel te zijn, maar op het podium van The Library kon ik het niet gebruiken. Ik zat de hele tijd in een hoekje, en heb bewegen overgelaten aan Karel en Milo. Doen ze ook eens wat.” Waarop beide heren synchroon met hun ogen rollen. “Effe serieus: weet je wat we het lastigste vonden? Beslissen of we onze bindteksten in het Nederlands, dan wel in het Engels zouden brengen”, vertelt Milo. “Aanvankelijk kozen we voor Engels, maar al snel kregen we door dat ons publiek vooral uit Belgen en Nederlanders bestond.” Op Karel na, zo klinkt het. “Er stond een verdwaalde Chileen in het publiek. Geen probleem: ik spreek héél goed Chileens. Soms sta ik er namelijk helemaal chileen voor.”

Make-up en vakantieplannen

Waarna de heren - comme d’ habitude - vervallen in enkele minuten vol wanorde. Zo luidt het dat “de wachtrijen in de Efteling veel leuker zijn als je niet nuchter bent” (Karel), volgt een exposé over “mensen wegpesten op een leuke manier” (Boaz) en klinkt het vervolgens dat “je best drie dagen op voorhand in de make-up gaat als je een onnatuurlijke look wil” (Milo). Dat ze tussen al die ongein ook dankbaar zijn voor de zotste zomer van hun leven, mag eveneens blijken. “We zitten hier te zeuren dat we lang moeten wachten, maar we beseffen écht wel dat we iets ongelofelijks meemaken”, aldus Milo. “Die drukte nemen we er nog wel even bij. Na de zomer gaan we op vakantie. Niet tezamen, want zo leuk zijn Karel en Boaz nu ook weer niet.” Waarop de zelfverklaarde blonde god hun vakantieplannen nog even toelicht. “Karel heeft nog niets geboekt, die blijft waarschijnlijk lekker goedkoop in Nederland. Zelf wil ik drie weken lang coke gaan snuiven in Colombia. Zit je lekker bij de bron. Boaz gaat naar Bolivia, en daar gaat ie precies hetzelfde doen. Origineel is hij niet, maar je hoort het: wij gaan binnenkort wel lekker tot rust komen. En nu eerst nog wat pintjes drinken. (lacht)”