Na snuiffilmpje en onterechte stemmentelling: Måneskin beschuldigd van plagiaat

Het winnende liedje lijkt namelijk verdacht veel op het nummer ‘You want it, you’ve got it’ van de Nederlandse groep ‘The Vendettas’. “We hebben meteen een app-groepje gemaakt met de naam ‘El Plagio’”, vertelt Joris Linssen (55) aan RTL Boulevard. De zanger was lid van ‘The Vendettas’. “Het lijkt echt ongelofelijk veel op ons nummer. De vraag is nu, is het toeval of plagiaat? Die jongens waren natuurlijk nog niet geboren toen wij deze rockband hadden. Maar om het met de woorden van Måneskin zelf te zeggen: ‘Rock and roll never dies’." Oordeel gerust zelf of het plagiaat is.