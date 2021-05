Na slechts één week: Niels Destadsbader en Regi op #1 in Ultratop 50 met single ‘De Wereld Draait Voor Jou’

Het gaat hard voor de nieuwe single van Regi (45) en Niels Destadsbader (32). Pas een week geleden kondigden de twee muzikanten op Q-music hun allereerste samenwerking aan, nu bemachtigt die al meteen een plekje in zowel de Ultratop 50 als de Vlaamse Ultratop 50. “De samenwerking komt er eigenlijk door Zomerhit. De laatste jaren was ik genomineerd, maar een zekere Niels Destadsbader gooide steeds roet in het eten”, vertelde Regi vorige week al lachend bij Q-music. “Maar vorig jaar ging Regi er wél mee lopen", antwoordde Niels. “En toen zei ik al lachend, en een beetje dronken, op de afterparty: ‘Waarom gaan we er volgend jaar niet samen voor?’ Ik bedoelde dat als een grapje, maar Regi nam het heel serieus op. Plots stond ik in z’n studio en hadden we een liedje gemaakt”, lachte Niels. Zes maanden lang werkten Regi en Niels aan de single. Dat harde labeur wordt nu dus terecht beloond.