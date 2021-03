Na scheiding en burn-out: Marco Borsato kondigt comeback aan

Rellen in verschil­len­de Spaanse steden na arrestatie van controver­siële rapper

16 februari In meerdere Spaanse steden zijn vanavond rellen uitgebroken na de arrestatie van rapper Pablo Hasel. Zowel bij betogers als bij agenten vielen er gewonden. In onder meer Barcelona greep de politie in met charges. Alleen al in de Catalaanse hoofdstad waren enkele duizenden demonstranten de straat opgegaan.