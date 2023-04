Na Rock Werchter 2023: XINK komt nu ook naar Pukkelpop

muziek Gustaph is geschrok­ken van alle kritiek op hem en op Songfesti­val: “Ik ga zéker niet saaier op het podium staan”

De stem is gesmeerd. De outfit gekozen, al houdt hij die nog liever geheim. En over exact een maand staat Stef ‘Gustaph’ Caers (42) met zijn ‘Because of You’ te shinen in Liverpool. In een laatste grote babbel voor z’n vertrek wikt en weegt de Antwerpenaar z’n kansen, vertelt hij over z’n ultieme strijdplan én blikt hij terug op het statement van The Starlings na hun verloren Eurosongfinale. “We hebben daar enkele dagen later een gesprek over gehad.”