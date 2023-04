Na Rock Werchter 2023, komt XINK nu ook naar Pukkelpop: “We werken aan nieuwe muziek”

MuziekZe stonden al vier keer in een uitverkochte Ancienne Belgique en treden volgend jaar op in de Lotto Arena. Een comeback van jewelste voor XINK, die nu ook de festivalzomer gaat veroveren. Dat de band naar Rock Werchter 2023 komt, werd al eerder bekendgemaakt. Nu voegen ze daar ook nog eens Pukkelpop 2023 aan toe. “Nog iets om af te vinken van onze wishlist", aldus Jonas Meukens (33).

Twintig jaar geleden vertegenwoordigde XINK ons land op de allereerste editie van het Junior Eurovisiesongfestival. De groep is inmiddels volop aan een succesvolle comeback bezig. Jonas, Niels, Thomas en Philip zijn opnieuw de Vlaamse muziekindustrie aan het veroveren. Na vier uitverkochte concerten in de AB, speelt XINK op vrijdag 29 maart 2024 in de Lotto Arena.

Maar de fans van de band moeten gelukkig niet meer wachten tot dan. XINK is deze zomer te bewonderen op 1 juli op de mainstage van Rock Werchter 2023 én palmt op zondag 20 augustus de weide in Kiewit volledig in. Het gaat hard voor de groep. “Het is niet te doen", lacht frontman Jonas Meukens. “Er komt steeds weer iets nieuws bij. We zijn een beetje overdonderd en zitten op een roze wolk. We zijn heel dankbaar dat we deze kansen krijgen en grijpen die met beide handen aan.” Hij vervolgt: “Na Werchter nu ook op Pukkelpop mogen spelen, is weer iets om af te vinken van onze lijst.”

Nieuwe muziek

Hoewel de voorbereidingen van de festivals nog moeten beginnen en ze nog niet precies weten hoe hun setlist er zal uitzien, is er wél al goed nieuws voor de fans. Er is nieuwe muziek in aantocht. “We zitten op deze exacte moment in de studio om te schrijven en om aan nieuwe muziek te werken. Wanneer het gaat uitkomen weten we nog niet, maar we zijn er alleszins achter de schermen mee bezig.” Of er - na hun nieuwste hitsingle ‘Misschien’ - tegen de festivalzomer nog meer nieuwe muziek zal zijn gelost, blijft dus voorlopig een vraagteken. Maar de fans kunnen zich wel zeker en vast klaarmaken voor de ultieme portie nostalgie met hun oude hits, waaronder ‘De vriendschapsband’.

Veel Belgische namen op Pukkelpop

Na XINK duiken er meer en meer Belgische namen op de affiche van Pukkelpop. Zo komt op vrijdag 18 augustus Bluai naar het populaire muziekfestival. Ook de heren van Dirk zullen van de partij zijn. Op zondag 20 augustus spelen Kids With Buns op Pukkelpop. Daarnaast zal Goose-frontman Mickael Karkousse de wei inpalmen met zijn soloproject. Op diezelfde dag zorgen de rockers van XINK voor jeugdsentiment.

Daarnaast werden er ook nog een tal van internationale namen aangekondigd. Dorian Electra, Ethel Cain en sor spelen donderdag 17 augustus op Pukkelpop. Deijvuhs, Fousheé, Gotu Jim, Meet Me @ The Altar en Nabihah Iqbal vullen de line-up aan voor zaterdag 19 augustus. En voor zondag 20 augustus zijn Cordae, Obongjayar, dj Pegassi, Yung Singh en de Amerikaanse rapper Lil Tjay bevestigd. Ook de eerste annulatie is een feit: rapper Aitch zal niet meer naar het festival komen.

