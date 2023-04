Na rampzalige eerste editie: organisator kondigt tweede Fyre Festival aan

MUZIEK Diddy betaalt Sting élke dag 5.000 dollar voor sample zonder toestem­ming

Sean Love Combs (53), ook wel bekend als Diddy of P. Diddy, haalde voor zijn hit ‘I’ll Be Missing You’ de mosterd bij Sting. Het nummer uit 1997 gebruikt namelijk een sample van het populaire lied ‘Every Breath You Take’. Die inspiratie komt de Amerikaanse rapper dan ook duur te staan. Hij betaalt maar liefst 5.000 dollar per dag aan Sting. Dat onthult de muzikant zelf op Twitter.