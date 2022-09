Na Oscar and the Wolf komen ook Dimitri Vegas & Like Mike met WK-lied voor Rode Duivels: “Fans moeten weer geloven in deze gouden generatie”

Muziek“Showing the world what we try to achieve, we have to believe.” Met die duidelijke boodschap sturen Dimitri Vegas (40) en Like Mike (36) de Rode Duivels naar het WK in Qatar. Met hun supportersnummer ‘Believe’ willen ze het geloof in ons nationaal elftal herstellen. “Soms lijkt het alsof de Gouden Generatie verdwenen is, maar we willen de supporters opnieuw laten inzien wat voor topelftal we hebben.”

Oscar and the Wolf kwam al met het officiële WK-nummer ‘Warrior’, maar ook het Belgische DJ-duo Dimitri Vegas & Like Mike willen de Rode Duivels een hart onder de riem steken. Samen met Jupiler, de sponsor van de voetbalbond, brengen ze een eigen supporterslied op de markt. “Niet om de concurrentie met Oscar and the Wolf aan te gaan”, klinkt het bij Jupiler. “Hoe meer we ons nationale elftal steunen met muziek, hoe meer power. We hopen dat beide nummers vol enthousiasme meegezongen zullen worden door de supporters.”

‘Supportersgebrul’

Met het nummer ‘Believe’ willen de DJ’s tonen dat ze 100% achter de Rode Duivels staan. “De laatste jaren was het geloof in de Rode Duivels wat weg”, vertellen de broers. “In de pers lees je vaak dat de Gouden Generatie stilaan lijkt te verdwijnen, waardoor de supporters minder geloven in onze voetbalhelden. Met dit nummer willen we supporters opnieuw laten inzien wat voor succesvol elftal we hebben. Wij geloven oprecht dat we de kans hebben op de wereldbeker.”

Het is niet de eerste keer dat de broers een lied maken voor het Belgische voetbalteam. In 2016 trokken de Rode Duivels naar het EK op de beats van ‘Melody’. “Met dat nummer wilden we een eigen hymne maken die door het stadion knalt. Maar tegen de tijd dat de mensen de melodie onder de knie hadden, was het EK voorbij. Met ‘Believe’ willen we niet dezelfde fout maken, daarom zijn we nu vertrokken vanuit het typische ‘supportersgebrul’ en hebben we dat omgevormd tot een song. Als het publiek het zal horen, zullen ze denken: ‘we herkennen dat precies ergens van’. We hebben het nummer al eens op Tomorrowland gedraaid en daar was het alvast een groot succes.”

Sympathieke gasten

Het DJ-duo heeft een goeie band met onze nationale voetbalploeg. Zo komen Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne regelmatig naar hun DJ-sets op Ibiza en Tomorrowland. “In 2015 leerden we ons Belgisch elftal goed kennen toen we na een match een mini-set op de middenstip van het Koning Boudewijnstadion speelden. We zaten toen op een heel andere punt in onze carrière, we waren nog zo nerveus. Maar dat was echt een hoogtepunt voor ons. Sindsdien zien we de Rode Duivels steeds meer. Het zijn echt zo’n sympathieke gasten. We trekken in november hoogstwaarschijnlijk naar Qatar om hen te steunen.”

Het supporterslied ‘Believe’ van Dimitri Vegas & Like Mike is vanaf 23 september te beluisteren op alle streamingsplatforms.

