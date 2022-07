Na Kate Bush scoort ook Metallica opnieuw een hit dankzij ‘Stranger Things’: “We zijn vereerd”

Op vrijdag 1 juli verschenen de twee finale episodes - met in totaal een kijkduur van bijna vier uur - van het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ op Netflix. In de allerlaatste aflevering laat personage Eddie Munson (gespeeld door Joseph Quinn) het rockgehalte in zich helemaal los, door het nummer ‘Master Of Puppets’ op zijn elektrische gitaar te spelen. Sindsdien wordt de song weer wereldwijd gestreamd. Op zondag 3 juli stond de Metallica-klassieker nog op plaats 25 van ‘meest gestreamde liedjes op Spotify’. Ook in de iTunes-lijsten blijft de band volop stijgen.

De metalband Metallica heeft ondertussen ook zelf gereageerd op het nieuws. Ze postte op hun Instagram het volgende bericht: “We zijn super enthousiast om ons nummer in de show te zien. De broers Duffer hebben er dan ook nog eens zo’n cruciale scène rond gebouwd. We zijn helemaal weggeblazen, het is buitengewoon goed gedaan.” Ze vinden het hele eer om deel te mogen uitmaken van de verhaallijn rond personage Eddie Munson.

Metallica treedt daarmee in de voetsporen van Kate Bush. In het eerste deel van het vierde seizoen van de Netflix-reeks speelde haar song ‘Running Up That Hill’ een cruciale rol. Sindsdien is het lied niet meer weg te slaan uit de charts. Muziekinsiders hebben aan ‘The Sun’ verteld dat Kate Bush wekelijks een slordige 291.000 euro verdient aan ‘Running Up That Hill’, dankzij streams op Spotify. Alles bij elkaar geteld levert het nummer - waarvan ze zelf in het bezit is van alle rechten - haar zo’n 1,16 miljoen euro op.