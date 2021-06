Na hun winst op het Songfestival: mensen willen meer Italiaans leren dankzij Måneskin

Met hun nummer ‘Zitti e Buoni’ wist de Italiaanse rockband de harten van de Songfestival-kijkers te veroveren en ondertussen is ook de rest van de wereld een grote fan van Måneskin. Hun overwinning op het Songfestival zorgde er zelfs voor dat het Italiaans plots een stuk populairder is geworden. Amper enkele weken na hun overwinning willen er nu terug meer mensen Italiaans leren spreken.

Dat bevestigde de populaire applicatie Duolingo op Twitter. Toen een enthousiaste Twitteraar vroeg of het succes van Måneskin ook voor een extra interesse in de Italiaanse taal had gezorgd, was het antwoord positief. “Inderdaad’, klinkt het op het Twitteraccount van Duolinogo. “Na hun overwinning op het Songfestival zagen we plots een stijging van maar liefst 56% nieuwe gebruikers die de taal willen leren.”