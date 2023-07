Na heisa van vorig jaar, K3 opnieuw niet genomineerd voor ‘Zomerhit’: Studio 100 reageert

Hun zomersingle ‘Fata morgana’ was net op tijd klaar om kans te maken op een nominatie voor ‘Zomerhit 2023', maar K3 komt net als vorig jaar niet in aanmerking. De regel is dat alleen recente Vlaamse singleproducties die tussen 2 juni en 7 juli 2023 zowel in de Ultratop als in de playlist van Radio2 en/of MNM stonden, in aanmerking komen om genomineerd te worden. De rangschikking van de best scorende Vlaamse singleproducties in de Ultratop 100 vormt de definitieve lijst. “K3 had genomineerd kunnen zijn, want ‘Fata Morgana’ staat in de playlist van Radio2. Maar volgens de rangschikking van de Ultratop 100 behoren ze niet tot de twintig best scorende producties. De twintig best scorende producties zijn genomineerd”, legt VRT-woordvoerder Yasmine Van der borght uit.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm K3 in de videoclip van 'Fata morgana'. © Studio 100

Wel succesvol op Spotify

De Ultratop wordt samengesteld aan de hand van streams, maar ook airplay over alle radiozenders heen. Valt K3 uit de boot omdat hun singles vooral op Radio2 gedraaid worden? Sinds vorig jaar mogen de genomineerden ook uit de playlist van MNM komen, wat verklaart waarom pakweg DJ Licious wel bij de gelukkigen is. Anderzijds doet ‘Fata morgana’ van K3 het bijzonder goed op Spotify, met maar liefst 670.000 streams, tegenover amper 100.000 streams van ‘Het lijkt wel zomer’ van Lissa Lewis, die wél genomineerd is voor ‘Zomerhit 2023'.

Jammer dat K3 niet genomi­neerd is voor ‘Zomerhit 2023' maar ze hebben hoe dan ook een drukke zomer Studio 100

Drukke zomer

Vorig jaar haalde K3’s zomerlied ‘Mango mango’ op minder dan twee maanden na de release maar liefst meer dan twee miljoen views op Youtube en meer dan een miljoen streams op Spotify. Ook toen kregen de meisjes te horen dat het aan de wiskundige berekening van Ultratop lag waarom ze niet genomineerd waren. Hoe dan ook, K3 blijft ontzettend populair. “Het is natuurlijk jammer dat K3 niet genomineerd is voor Zomerhit 2023, maar de meisjes hebben hoe dan ook een drukke zomer voor de boeg”, reageert Studio 100. “Vorige week hebben de meisjes hun succesvolle tournee met de K3-show ‘Vleugels’ afgesloten in Capitole Gent, waarmee ze uitverkochte zalen trokken met meer dan 130.000 enthousiaste bezoekers. Ze zullen deze zomer in het hele land optreden op verschillende festivals en op 21 juli en 12 augustus geven ze een speciaal ‘K3 Late Night’-concert in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Daarnaast zal K3 ook te gast zijn bij Radio2 aan zee in Blankenberge. Ondertussen gaan de kaartjes voor de revival van de musical ‘De 3 biggetjes’ ook vlot de deur uit, want er zijn al meer dan 70.000 tickets verkocht.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Margriet Hermans won 'Zomerhit 2022' met 'Lekker blijven hangen'. © Thomas Geuens

Vorig jaar ging Margriet Hermans aan de haal met de overwinning met het aanstekelijke nummer ‘Lekker blijven hangen’, de ‘Liefde voor muziek’-hit van 2 Fabiola’s ‘She’s After My Piano’. De fans kunnen alvast beginnen stemmen op hun favoriete zomerhit 2023. Zal Metejoor het dit jaar wel waarmaken of zullen Regi of Niels Destadsbader opnieuw winnen? We komen het te weten tijdens de finale op zaterdag 19 augustus.

KIJK. K3 reageerde vorig jaar heel sportief op het feit dat ze niet genomineerd waren voor ‘Zomerhit’

KIJK. K3 was vorig jaar ook al niet genomineerd voor ‘Zomerhit’. Niels Destadsbader legde in Showbits uit waarom.

KIJK. Margriet Hermans heeft haar Zomerhit goed gevierd!

LEES OOK.