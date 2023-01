Na ‘Flowers' van Miley Cyrus: dit zijn de vlijmscherpste wraaknummers ooit geschreven (en de exen waar ze over gaan)

MUZIEKMet haar nieuwe single ‘Flowers’ pakt Miley Cyrus (30) haar ex-man Liam Hemsworth stevig aan. Drie jaar na haar scheiding heeft de popster de stukgelopen relatie duidelijk verwerkt. “Ik kan beter van mezelf houden dan jij”, klinkt het zelfverzekerd. Maar de Amerikaanse zangeres is lang niet de enige die wraak neemt op haar ex in een liedje. Van Justin Bieber tot Taylor Swift: dit zijn de beste wraaknummers op een rijtje.

Hoewel Cyrus nog niet heeft bevestigd dat ‘Flowers’ gaat over haar ex-man Liam Hemsworth, spreekt de tekst en timing boekdelen. Wellicht is het geen toeval dat het succesvolle lied uitkwam op 13 januari, de verjaardag van de ‘Hunger Games’-acteur. In haar nieuwste single maakt de popster dan ook onmiskenbare referenties naar haar turbulente relatie met Liam. Zo zingt ze over het huis dat ze met een geliefde bezat en dat ze “zag branden”. De luxe villa van Miley en Liam ging in 2018 in vlammen op. En in het refrein geeft Cyrus een directe reactie op ‘When I was your man’ van Bruno Mars, een lied dat Liam in de periode rond hun scheiding (in 2020) aan Miley opdroeg.

Bruno Mars - ‘When I was your man’ (2012) I should have bought you flowers (Ik had bloemen voor je moeten kopen) And held your hand (Je hand moeten vasthouden) Should have gave you all my hours (Al mijn uren met jou moeten doorbrengen) When I had the chance (Toen ik de kans had) Take you to every party ‘cause all you wanted to do was dance (Je meenemen naar elk feest, omdat je zo graag wilde dansen)

Miley Cyrus - ‘Flowers’ (2023) I can buy myself flowers (...) (Ik kan bloemen voor mezelf kopen) Talk to myself for hours (...) (Urenlang met mezelf praten) I can take myself dancing (Ik kan zelf gaan dansen) And I can hold my own hand (En mijn eigen hand vasthouden) I can love me better than you can (Ik kan beter van mezelf houden dan jij)

Shakira - ‘BZRP Music Sessions #53' (2023)

In haar nieuwste Spaanse single rekent Shakira stevig af met haar ex Gerard Piqué en zijn nieuwe vriendin Clara Chia Marti. “Ik wens je veel geluk met mijn zogenaamde vervanging. Je ruilde een Ferrari in voor een Twingo. Je ruilde een Rolex voor een Casio”, zijn slechts enkele passages uit het lied. In ‘BZRP Music Sessions #53' haalt de zangeres ook woordspelingen uit met zijn naam. “Yo solo hago música, perdón que te salpique” (“Ik maak enkel muziek, sorry dat ik je ermee door het slijk haal”). In juni 2022 verbraken Shakira en Gerard hun langdurige relatie van elf jaar. Destijds kwam aan het licht dat de voetballer de zangeres bedrogen had met veel jongere vrouwen.

Justin Timberlake - ‘Cry Me a River’ (2002)

Dat de relatie van Justin Timberlake en Britney Spears in tranen eindigde, staat buiten kijf. Toen ze in 2002 elk hun eigen weg gingen, ontstond namelijk het ultieme break-uplied ‘Cry Me A River’. “Je moet niet zeggen wat je hebt gedaan. Ik weet het al. Ik heb het gehoord van hem”, klinkt het bij Timberlake. Op die manier beweert de zanger dat hij Spears heeft betrapt op overspel. “Je zei dat je van me hield, maar je loog en je verliet me. Nu is het jouw beurt om te huilen", besluit hij.

Taylor Swift - ‘Dear John’ (2010)

Taylor Swift is ongetwijfeld de queen van persoonlijke wraaknummers schrijven over haar exen. Onder meer Joe Jonas, Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal en Harry Styles passeerden al de revue. Toch is het meest voor hand liggende break-uplied ‘Dear John’ uit 2010. Daarin zingt Swift over haar kortstondige relatie met John Mayer, die duidelijk niet goed afliep. “Beste John, ik zie nu dat het fout was. Vind je niet dat 19 jaar te jong was om bespeeld te worden door jouw donkere spelletjes, terwijl ik zoveel van je hield?”

Ed Sheeran - ‘Don’t’ (2014)

In 2013 vormde Ed Sheeran een koppel met Ellie Goulding, al was hun sprookje van korte duur. Een jaar later bracht hij het nummer ‘Don’t’ uit. Daarin zingt hij over Goulding die hem bedrogen zou hebben met Niall Horan, terwijl ze in hetzelfde hotel logeerden. “En ik zag hem nooit als een bedreiging tot je verdween om seks te hebben met hem. Het is niet alsof we allebei op tournee waren. We logeerden op dezelfde verdomde hotelverdieping”, klinkt het.

Selena Gomez - ‘Lose You To Love Me’ (2020)

Over ‘Jelena’ (Justin Bieber en Selena Gomez) zijn doorheen de jaren al talloze emotionele nummers neergepend. Zowel door hem, als door haar. Het voormalige koppel had een intense knipperlichtrelatie van zeven jaar en dat is te horen in hun oeuvres. Vooral ‘Lose You To Love Me' van Gomez gaat door merg en been. In de tekst verwijst een breekbare Gomez naar het feit dat Bieber twee maanden na hun break-up begon te daten met model Hailey Baldwin. “Ik heb alles gegeven en iedereen weet het. Je hebt me afgewezen en nu is het te zien. Na amper twee maanden heb je ons vervangen, alsof het zo gemakkelijk was. Je deed me denken dat ik het verdiende.” In het lied vernoemt ze ook ‘Purpose’, het album van Bieber uit 2015, met de tekst “set fire to my purpose” (“steek mijn doel in brand").

Justin Bieber - ‘Love Yourself’ (2015)

Één van de grootste wraaknummers langs zijn kant is dan weer ‘Love Yourself’. Volgens fans is het lied van Bieber geïnspireerd door de tattoo van Gomez op haar rug, die in het Arabisch ‘Love Yourself First' luidt. In de tekst maakt de Canadese zanger het overduidelijk dat hij verder gaat met zijn leven. “Als je denkt dat ik nog steeds ergens aan vasthoud, moet je van jezelf beginnen te houden", zingt hij. Verder geeft hij in ‘Love Yourself' ook toe dat zijn moeder, Pattie Mallette, nooit fan was van hun romance. “Mijn mama vindt je niet leuk en ze vindt iedereen leuk. Ik vind het moeilijk om toe te geven dat ik fout was. Ik was te veel bezig met mijn job. Ik zag niet wat er gebeurde. Maar nu weet ik dat ik beter alleen slaap.”

Little Mix - ‘Shout Out to My Ex’ (2016)

Een jaar nadat Perrie Edwards en Zayn Malik hun verloving in 2015 afzegden, bracht Little Mix ‘Shout Out to My Ex’ uit. Het krachtige nummer lijkt duidelijk te verwijzen naar de moeilijke breuk van Edwards en haar ex-verloofde, die binnen de kortste keren alweer een nieuwe vlam had, Gigi Hadid. “Dit is voor mijn ex. Ik heb gehoord dat hij verliefd is op een andere chick. Dat deed me pijn. Ik geef het toe. Maar ik vergeet hem. Ik ben eroverheen.” Daarna zingt Edwards ook nog over hoe slecht de seks was. “Ik hoop dat zij betere seks krijgt. Ik hoop dat zij het niet moet faken zoals ik altijd deed.”

P!nk - ‘So What’ (2008)

Ook P!nk verpakt regelmatig haar miserie in muziek. Luister maar naar het brutale ‘So What’, waarin ze de scheiding met haar echtgenoot Carey Hart uit de doeken doet. “Ik neem aan dat ik mijn man kwijt ben, ik weet niet waar hij naartoe is.” De zangeres verwijst met de tekst naar geruchten van overspel. Ze vervolgt: “Dus ik ga mijn geld opdrinken, want ik wil zijn huur niet betalen.” De ‘rockster’ P!nk laat zich niet doen: “Ik ga mezelf in de problemen werken, ik wil ruzie stoken. En mijn ex wil ruzie stoken.” Opvallend: hoewel P!nk haar ex-man hard aanpakte in ‘So What’, was hij wel te zien in enkele scènes in de videoclip. Een jaar na release waren de twee alweer een item.

Alanis Morissette - ‘You Oughta Know’ (1995)

‘You Oughta Know’ is één van de meest populaire karaokenummers. Wellicht heeft dat te maken met de herkenbaarheid en woede van Alanis Morissette. De zangeres windt er namelijk geen doekjes om. Met teksten als “Is ze pervers zoals ik? Zou ze je bevredigen in een bioscoop? Wil ze jouw kinderen baren?” vraagt ze aan haar ex Dave Coulier of zijn volgende geliefde wel even goed is als zij. “Het was een klap in mijn gezicht. Ik werd zo snel vervangen. Denk je aan mij als je seks hebt met haar?”

Halsey - ‘Without Me’ (2020)

De breuk tussen rapper G-Eazy en Halsey was allesbehalve vriendschappelijk. Dat bewees Halsey met het lied ‘Without Me’, waarin ze zingt over hoe het voelt om zoveel om iemand te geven dat je uiteindelijk jezelf verliest. “Ik heb je van de grond geraapt en terug rechtgezet. Gewoon zodat jij misbruik van mij kon maken”, klinkt het bij een kwetsbare Halsey. Ze vraagt zich af hoe hij zich voelt na hun relatie, nadat ze hem altijd op een voetstuk heeft gezet. “Vertel me hoe het voelt om aan de top te zitten. Zo hoog en te ver weg om me vast te houden. Je weet dat ik degene ben die je daar heeft neergezet. Jouw naam in de lucht. Is het niet eenzaam om te denken dat je zonder mij kunt leven?”

