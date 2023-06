Na ‘Feuerwerk’ komen er binnenkort nog twee Duitse singles: Camille timmert verder aan internationale carrière

Op 14 april 2023 lanceerde Camille haar eerste Duitse single ‘Feuerwerk’, een vertaling van haar grootste hit ‘Vuurwerk’. Het was de eerste grote stap richting een doorbraak in Duitsland. De zangeres kreeg vlak na release heel wat positieve media-aandacht in de Duitse magazines en kranten. Zo omschreef ‘Bild' haar als “de spannendste superster die België sinds lange tijd heeft gezien.” Toch scheert het nummer nog geen hoge toppen in de Duitse hitlijsten.

Samenwerking met The Starlings

Camille heeft momenteel haar handen vol met haar carrière. Ze werkt niet alleen volop aan haar doorbraak in Duitsland, maar is binnenkort ook te zien in een gloednieuwe telenovelle. “Het wordt een serie met veel muziek. Het is echt een heel mooi sprookje”, vertelde Camille daar al over. De zangopnames voor de reeks starten komende woensdag. Dat vertelt ze aan Maarten en Dorothee. “De muziek in de telenovelle is nieuw. De nummers zijn geschreven door The Starlings. Het is echt heel spannend", klinkt het enthousiast. Toch heeft ze ook een beetje stress. “Bij ‘#LikeMe’ waren het bekende covers en dat voelde vertrouwd. Maar met nieuwe nummers weet je niet zeker of de mensen het leuk gaan vinden”, aldus de zangeres.