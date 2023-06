Na een muzikale pauze van zes jaar: Nelly Furtado brengt nieuwe single uit

‘Eat your man' is de eerste single van de aankomende plaat van Furtado. Haar zevende studioalbum is naar eigen zeggen een popalbum met een vleugje dance. In de voorbije jaren heeft de zangeres volop getimmerd aan haar muzikale comeback. Maar toch was de pauze broodnodig. “Door me terug te trekken uit de schijnwerpers heb ik meer waardering gekregen voor mijn vak”, vertelt ze daarover aan ‘Variety’. “Ik voel tegenwoordig meer dankbaarheid omdat ik me realiseer hoe gezegend ik ben dat ik artiest en maker ben.”

Haar laatste studioalbum ‘The ride’ dateert alweer van 2017 en kon het publiek niet bekoren. Furtado scoorde tussen 2000 en 2006 haar grootste hits. Nummers als “I’m like A bird’, ‘Say it right’, ‘Força’, ‘Powerless (Say what you want)’, ‘Promiscuous’ en ‘All good things (come to an end)’ stonden zeer hoog in de charts.