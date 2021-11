Na een bewogen periode: Xandee werkt aan een comeback

Muziek Angèle brengt met nieuw nummer een eerbetoon aan Brussel (en schuwt de politiek niet)

Het was even stil rond popster Angèle (25) nadat ze eind vorig jaar samen met Dua Lipa (26) het nummer ‘Fever’ uitbracht. Maar nu is de zangeres terug met een nieuw nummer, ‘Bruxelles je t’aime’. Een vrolijk eerbetoon aan de hoofdstad, waarbij ze evenwel een politieke boodschap niet schuwt.

21 oktober