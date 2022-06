Na de single nu ook de videoclip: zo ziet de clip van ‘Barricades’, het nieuwe nummer van Netsky en Rita Ora, eruit

Op woensdag stelde ‘onze’ Netsky zijn nieuwe single voor. Volgens onze landgenoot gaat ‘Barricades’ over de liefde en de struggles die bij een relatie komen kijken. “Maar net zoals bijna elk nummer kan je de tekst interpreteren zoals je zelf wil.” Netsky en Rita Ora hebben ook nog meer gedaan dan alleen maar een single opgenomen. De twee hebben samen ook een videoclip ingeblikt. In de clip, die in première bij ons te zien is, is de glansrol volledig weggelegd voor Rita Ora. “De muziekvideo gaat over haar als ster. We hebben samen besloten dat er op de achtergrond vrij weinig moest gebeuren en ik ben enorm blij dat we het op deze manier hebben aangepakt.”