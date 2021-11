Na de Roetpiet worden ook Sinterklaasliedjes in aangepast jasje gestoken

“Er moest iets aan de oude teksten gebeuren”, zeggen Pieterjan en Jens van BlitZ. “Alles gaat mee met zijn tijd, ook Roetpiet, maar aan sommige liedjes is sinds 1850 geen letter meer veranderd.” Woorden zoals ‘zwart’ en ‘knecht’ worden in de teksten aangepast door de Zwarte Piet-discussie die al een tijd aan de gang is. Daarnaast wordt ook alles waar ‘straf, ‘zak’ of ‘roe’ in voorkomt aangepast. “Sinterklaas en zijn Pieten zijn de helden van de kinderen en delen al lang geen roe of straffen meer uit”, aldus BlitZ. Verder zijn er ook enkele praktische en hedendaagse aanpassingen. Woorden als ‘bromtol’ of ‘kaatsenballen’ worden vervangen door chocomunten en ander speelgoed.