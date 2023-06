Na de hele heisa met zijn ex Jaimie Vaes: Lil Kleine geeft verrassingsoptreden op Pinkpop

In februari vorig jaar werd Jorik Scholten, de echte naam van de rapper, aangehouden nadat beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien was dat hij Jaimie Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Vlak na het incident brak Vaes met Lil Kleine. Zij liet later in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan. In november 2022 vochten de twee voor de rechtbank in Amsterdam een juridisch gevecht over dure horloges en huishoudelijke spullen. Vaes won die zaak grotendeels. In februari stonden de twee opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank over de voogdij van hun zoontje. Vaes voedt hun kindje Lio momenteel alleen op. De rechtbank in Den Haag heeft uiteindelijk besloten dat Jorik zijn zoontje mag zien, maar wel onder voorwaarden. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie tegen Lil Kleine loopt nog steeds.