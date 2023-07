Na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag: Till Lindemann van Rammstein lanceert videoclip over seksueel misbruik

Nadat ze via via in contact kwam met Lindemann stuurde zangeres Sharon Kovacs, vooral populair in Nederland, een demo van ‘Child of Sin’ op en lang moest Lindemann niet nadenken om het duet op te nemen. Nochtans gaat het over een gevoelig onderwerp. Voor Kovacs is ‘Child of Sin’ een zeer persoonlijk nummer om haar trauma’s over seksueel misbruik in haar jeugd te verwerken. “Hierbij neem ik afscheid van het donkere en zelfdestructieve in mij. Ik heb van mezelf leren houden. Dat is een hele reis geweest”, vertelt ze aan ‘De Telegraaf’.