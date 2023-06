Na beschuldigingen tegen Lindemann: Rammstein haalt podiumpenis niet meer boven tijdens show in München

Eind mei werd de ‘podiumpenis’ wel nog bovengehaald tijdens een optreden in Helsinki. En ook in het verleden was het attribuut steeds een vast onderdeel van hun shows. Lindemann kroop toen ook telkens op het kanon. De band zou het nummer nu geschrapt hebben wegens de recente beschuldigingen aan het adres van de frontman. Dat liet een bron weten aan ‘Bild’. Volgens de insider willen ze zo laten zien dat ze de verwijten serieus nemen.

KIJK. De ‘podiumpenis’ werd in het verleden altijd op het podium gezet tijdens het nummer ‘Pussy’.

Extra maatregelen

Tijdens het concert in München werden er nog enkele zaken aangepast. Zo werd er niet meer met een ‘row zero’ gewerkt. Verder waren er ook geen afterparty’s toegelaten. “De optredens op 7, 8, 10 en 11 juni verbieden is niet wettelijk, vandaar de extra voorzorgen”, klonk het eerder al in ‘Bild’. Voor de rest deden de bandleden wel alsof er niets aan de hand was. Het concert in München was - ondanks het feit dat veel mensen hun ticket last minute nog doorverkocht hadden - ook volledig uitverkocht. Ook stonden fans er al in de vroege uurtjes aan te schuiven.