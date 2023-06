‘My Heart Will Go On’ al half miljoen keer gestreamd na duikbootdrama

Muziek Organisa­tor maakt einde aan specula­ties én geeft uitleg over afwezig­heid Burna Boy in Gelredome

Evenementenorganisator BonBon Entertainment heeft laten weten dat Burna Boy (31) zaterdag wel degelijk in Nederland is aangekomen, maar te laat om zijn concert in het Gelredome in Arnhem te redden. In een bericht op de website gaat BonBon Entertainment in op enkele geruchten die hierover ontstonden.