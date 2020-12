Muzikant verklapt: “Adele is nieuwe muziek aan het opnemen”

Robbie Williams vormt nieuwe band met vrienden

4 december Robbie Williams is van plan om binnenkort weer met een band het podium op te gaan. Niet met zijn oude makkers van Take That maar met een nieuw te vormen groep. "Het gaat om een klein project", zegt de zanger op Instagram Live. "Er komen liedjes aan die ik niet onder de naam Robbie Williams zal uitbrengen. Ik ga dit doen met vrienden.”