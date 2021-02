Muziekwereld neemt afscheid van Daft Punk: “Vlekkeloze reputatie, immense inspiratiebron”

MuziekDe muziekwereld is in rouw nu het legendarische dj-duo Daft Punk bekendgemaakt heeft er na 28 jaar een punt achter te zetten. “Ik kon het bijna niet geloven toen ik het nieuws hoorde”, vertelt Jeroen De Pessemier van de Belgische elektroband The Subs. “Dit is een trieste dag.”

Volgens De Pessemier was Daft Punk een belangrijke band voor de elektronische muziekscene. “Je kan niet om hen heen”, vertelt hij. “Ik kijk zelf enorm op naar de groep en ze hebben me zeker geïnspireerd. Vooral dan tijdens de beginjaren van m’n carrière, toen ik nog op zoek was naar m’n eigen sound. In die tijd heb ik hen op een bepaald moment gekopieerd, maar intussen ligt die periode ver achter me.”

Daft Punk is volgens De Pessemier een van de eerste bands die de underground combineerde met meer mainstream muziek. “Ze mixten een harde clubsound met meer poppy dingen en dat was in de beginjaren van hun carrière heel gedurfd. Het was ook de eerste band die het zuigeffect massaal ging gebruiken in hun nummers.”

Vlekkeloze reputatie

Ook op sociale media regent het reacties over de split van de groep. Zo schreef onder andere de Britse houseband Disclosure - bekend van de hit ‘Latch’: “We kunnen niet omschrijven hoeveel inspiratie we gehaald hebben bij de mannen in hun robotpakken. We wensen hen ook in de toekomst veel positieve energie toe. Bedankt voor alles!”

Muziekproducer Mark Ronson haalt herinneringen op aan de Grammy’s in 2013. De Brit was toen samen met Bruno Mars genomineerd met het nummer ‘Locked Out Of Heaven’, maar Daft Punk ging met de belangrijkste prijzen aan de halen. “En toch kon ik geen seconde kwaad op hen zijn. Ze laten een vlekkeloze reputatie en mooie erfenis na.” The Weeknd, die samen met het dj-duo de nummers ‘Starboy’ en ‘I Feel It Coming’ uitbracht in 2017, bedankt de groep voor de samenwerking in z’n Instagram Stories.

Volledig scherm The Weeknd bedankt Daft Punk in z'n Instagram Stories. © Instagram

