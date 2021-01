Muziekproducer Phil Spector op 81-jarige leeftijd overleden

Spector zou vier weken geleden besmet zijn geraakt met het coronavirus en vervolgens van de gevangenis - waar hij een celstraf voor moord uitzat - naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Hij herstelde goed en mocht terug naar de gevangenis, maar herviel. Hij zou zaterdag overleden zijn.

De muziekproducent is vooral bekend voor de techniek ‘Wall of Sound’ die hij ontwikkelde. De bedoeling was om een vol geluid te creëren dat het goed zou doen op de radio’s en jukeboxen van de jaren zestig. “Ik was op zoek naar een geluid dat zo sterk was dat zelfs wanneer het materiaal niet geweldig was, het geluid het nummer zou kunnen dragen. Het was een kwestie van versterken", vertelde hij in 1964. Onder meer The Ramones (‘Rock ‘n’ Roll High School’), The Beatles (‘Let it Be’), Ike & Tina Turner (‘River Deep, Mountain High’) en The Ronettes (‘Be My Baby’) kwamen bij hem aankloppen om hun muziek op punt te stellen.

Ronnie

In 1968 trouwde Spector met Ronnie Bennett, leadzangeres van The Ronettes. Het huwelijk was niet bepaald gelukkig. De zangeres vertelde later hoe haar echtgenoot haar ‘gevangen' hield in hun huis in Beverly Hills, dat de producent omringde met prikkeldraad en waakhonden. In een andere bizarre zet adopteerde hij een tweeling, zonder z'n echtgenote daarvan op de hoogte te brengen. “We zaten in de auto en kwamen aan bij het huis", herinnerde Ronnie zich. “Rond de fontein liep een tweeling, twee kinderen met blond haar en blauwe ogen. Ik zei: ‘Wat is dit?' En hij antwoordde alleen: ‘Vrolijk kerstfeest!’ Hij had nog nooit gezegd: ‘Ronnie, wat denk je dat we moeten doen? Een tweeling adopteren?' Niets! Alles was een verrassing, en geen enkele vrouw wil levende kinderen als verrassing.” Pas in 1972 kon ze Spector ontvluchten, met behulp van haar moeder Beatrice. “Ze zei: ‘Ik ben je moeder en ik zeg je nu: we moeten hier weg. Of jij, mijn kleine meisje, zal sterven."

In 1974 richtte Spector een nieuw productiebedrijf op met Warner Bros, maar niet lang daarna kreeg hij een ongeval waarbij hij bijna het leven liet. De muziekproducent zou honderden hechtingen in z'n gezicht en op z'n hoofd hebben gekregen. Volgens z'n biograaf is dat de reden waarom hij zo vaak pruiken droeg.

Volledig scherm Phil Spector in 2007 © AFP

Onvolmaakt genie

Spector werd vaak beschreven als een onvolmaakt genie. Z'n succes in de studio werd vaak onderdrukt door depressies, drugs- en alcoholverslavingen en z'n bizarre gedrag. Zo zou hij The Ramones tijdens de opnames van het album ‘End of the Century’ gegijzeld hebben, met behulp van een pistool. “De wapens waren er inderdaad", vertelde Marky Ramone daar jaren later over. “Maar hij had er een vergunning voor. We konden op elk moment weggaan." Spector was zich in ieder geval goed bewust van z'n gedrag. “Ik ben waarschijnlijk redelijk geschift", vertelde hij in 2003, vlak voor hij beschuldigd zou worden van moord. “Ik ben mijn eigen grootste vijand.”

Volledig scherm Slachtoffer Lana Clarkson

Op 3 februari 2003 liep het dus grondig mis. B-actrice Lana Clarkson werd dood teruggevonden in het huis van Spector. Ze werd in de mond geschoten met een revolver die naast haar op de vloer lag. De chauffeur van Spector, die de hulpdiensten belde, wees met een beschuldigende vinger naar zijn baas. “Ik denk dat ik iemand vermoord heb”, zou die gezegd hebben. Bovendien beweerde de chauffeur dat Spector een geweer in z'n hand had toen ze elkaar tegen kwamen. Spector hield echter vol dat hij niets met de zaak te maken had en dat Clarkson simpelweg zelfmoord had gepleegd: “Ze kuste het geweer”, zei hij daarover.

Veroordeling

Toch werd Spector aangeklaagd voor moord. De producent verklaarde dat ze zichzelf per ongeluk had neergeschoten of zelfmoord had gepleegd, maar volgens de aanklagers was het Spector die haar doodschoot tijdens een dronken ruzie nadat ze had geweigerd in te gaan op zijn seksuele avances. Tijdens het proces kwamen getuigenissen aan bod van vrouwen op wie Spector wapens had gericht in zijn huis omdat ze hem seksueel hadden afgewezen.Tijdens de rechtszaak in 2007 werd het proces nietig verklaard om dat de jury niet tot een overeenkomst kon komen. Een jaar later begon dan opnieuw een proces tegen Spector. Dit keer werd de muziekproducent wel schuldig bevonden aan moord. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 19 jaar cel.

