Muziekfestival Coachella wordt verplaatst naar april 2022

Muziek Sven Pichal roept alle Europese radiozen­ders op om samen 'You'll never walk alone' te draaien

15 maart Vorig jaar in maart, vlak voor de eerste lockdown, kon je op 20 maart het nummer ‘You’ll never walk alone’ van Gerry & The Pacemakers horen op 180 Europese radiostations. Radio 2-Inspecteur Sven Pichal (47) roept radiozenders alvast op om deze vrijdag hetzelfde te doen.