Muziekblad Rolling Stone zet Gustaph in de top vijf voor finale Songfestival, aanwezige publiek blijkt nóg enthousiaster

Muziek Nu Stromae de rest van z'n concerten schrapt, moet LiveNation op zoek naar een vervanger: “Dit zal tijd vragen”

Hij komt niet. De man naar wie iedereen uitkeek op donderdag 29 juni. Stromae (38) annuleerde zijn volledige tour en slaat daarmee een groot gat in de affiche van Rock Werchter. “We wensen hem van harte beterschap", klinkt het bij LiveNation. “Maar zoeken nu al naar een waardige vervanger.” En laat nu toevallig twee geliefden in de buurt zijn. De band die het park al acht maal een nachtkus gaf. Of de sexy Brit die al meermaals het Boudewijn-stadion vulde? Gissen en gokken. Maar over de verkochte tickets is de organisatie wel heel erg duidelijk.