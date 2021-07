Muziekblad Rolling Stone: ‘Formation’ van Beyoncé is beste clip aller tijden

We Can Dance van start: 2.500 festival­gan­gers feesten zonder mondmasker en social distancing

31 juli Het dancefestival We Can Dance in Zeebrugge is van start gegaan. Alle 2.500 tickets zijn uitverkocht. Omwille van de felle stormwind moest de oorspronkelijke eerste festivaldag gisteren afgelast worden. “Er is nog wat wind, maar niets zorgwekkends. Wij zijn volledig klaar om veilig open te gaan”, klinkt het bij de organisatie.