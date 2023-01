Musical director van Rihanna licht tipje van de sluier op over Superbowlconcert: “Zoiets zal je nog nooit gezien hebben”

Sinds de zangeres ‘Lift Me Up' lanceerde als soundtrack voor de film ‘Black Panther: Wakanda Forever’ staan haar fans nóg meer te popelen voor haar terugkeer. Adam Blackstone deed daar nog een schepje bovenop. “Zoiets zal je nog nooit gezien hebben”, vertelde hij aan ‘Rolling Stone’. “Het ding bij Rihanna is dat ze zo creatief is. Ze is te allen tijde grensverleggend, dus het zal anders zijn dan alles wat je ooit eerder hebt gezien. En we proberen altijd de grenzen met haar te verleggen.” Daar voegde hij aan toe dat het de eerste keer zal zijn dat Rihanna terugkomt als de artiest die ze is. Tijdens haar carrière waagde ze zich aan verschillende genres, van hiphop tot ballads. Blackstone belooft dat er tijdens de show voor ieder wat wils aan bod zal komen. Betekent dat een medley van ‘S&M’, ‘Work’ en ‘We Found Love’? En een pianomoment met ‘Diamonds’, ‘Love on the Brain’ en ‘Take A Bow’?