MTV-duo Marcel Vanthilt en Ray Cokes herenigd

“Ik kende Ray Cokes al sinds het begin van de jaren ‘80", vertelt Vanthilt. “We waren dus al vrienden voor dat we jaren later, puur toevallig, allebei bij MTV aan de slag gingen. Ray woont momenteel in Berlijn en heeft zijn handen vol met verschillende projecten, maar ik ben blij dat hij samen met mij deze show gaat maken. We beginnen om 16u maar hebben afgesproken dat we de hele avond doorgaan en wel zien wanneer we er mee ophouden.” En ook Cokes kijkt ernaar uit, zij het met een dubbel gevoel. “Marcel knows all my best bits and worst defaults, I’m sure he’ll expose them all. Shitting my pants already!”