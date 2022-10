Morgen dropt Taylor Swift een nieuw album: dit is wat we er nu al over weten

Muziek Are you ready for it? Fans van Taylor Swift (32) weten natuurlijk waar we het over hebben. Op vrijdag 21 oktober brengt de Amerikaanse zangeres namelijk haar tiende album ‘Midnights’ uit. In afwachting van de officiële release zetten wij alvast alle tot nu toe bekende details op een rij.

Hoe het allemaal begon

Taylor Swift kondigde de komst van haar tiende studioalbum voor het eerst aan op de MTV Video Awards van dit jaar. De Amerikaanse zangeres had net de MTV Video Award voor haar 10 minuten-durende versie van ‘All Too Well’ gewonnen. “Ik ben zo trots op wat we hebben gemaakt”, aldus een emotionele Taylor op het podium. “Als bedankje dat jullie, de fans, dit voor mij mogelijk hebben gemaakt, leek het mij leuk om jullie een nieuwtje te vertellen: ik breng binnenkort een nieuw album uit. Ik vertel jullie meer om middernacht.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Charles Sykes/Invision/AP

Wat mogen we in de komende dagen verwachten?

Officieel verschijnt ‘Midnights’, het tiende studioalbum van de zangeres, op 21 oktober om middernacht (lokale tijd). Voor fans die niet tot dan kunnen wachten, hebben we wel goed nieuws. Donderdag verschijnt er namelijk al een teasertrailer op Prime Video tijdens ‘Thursday Night Football’. Een dag later staan er, naast de release van Swifts nieuwe plaat, nog een aantal zaken op de planning. Zo kunnen fans onder meer genieten van de videoclip van ‘Anti-Hero’. Daarnaast komt de zangeres ook nog met een “speciale, erg chaotische verrassing”. Tijdens het weekend krijgen volgers van Taylor Swift alle tijd om ‘Midnights’ te ontdekken. Op maandag 24 oktober volgt er dan interview met ‘The Tonight Show With Jimmy Fallon’. Een dag later, op dinsdag 25 oktober, lanceert de zangeres een tweede muziekvideo. Vrijdag 28 oktober is Swift dan weer te gast bij de ‘The Graham Norton Show’.

(Lees verder onder de video.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Taylor Swift (@taylorswift) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waar gaat het album over?

Over de inhoud van ‘Midnights’ is er nog maar bitter weinig bekend. Al gaf Taylor haar fans enkele weken geleden wel al een kleine sneak peek. “Dit is het verhaal van dertien slapeloze nachten, verspreid over mijn leven.” Ondertussen zijn er hier en daar wel enkele lyrics opgedoken. Op 17 oktober verscheen plots volgende zin: “I should not be left to my own devices…” op een billboard op Times Square in New York. Ook in Londen is er inmiddels al een zinnetje uit één van Taylors nieuwe nummers opgedoken. “I polish up real nice”, klonk het daar. “Just like clockwork, the dominoes cascaded in a line”, stond er dan weer te lezen op een billboard in Brazilië.

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe ziet de lijst met nummers eruit?

Ondertussen weten we wel al welke songs er op ‘Midnights’ staan. In de afgelopen weken maakte de zangeres de titels van de nummers bekend in een TikTok-reeks genaamd ‘Midnights Mayhem With Me’. De titel van het eerste liedje maakte Taylor bekend op 21 september. Toen liet Taylor weten dat track dertien de titel ‘Mastermind’ zou krijgen. Daarnaast maakte de zangeres bekend dat ze tijdens het schrijven van haar nieuwe plaat de hulp gekregen heeft van een aantal collega’s uit het wereldje. Het gaat onder meer om Lana Del Rey en Zoë Kravitz. Daarnaast zien we ook de naam van Jack Antonoff terug. Ontdek hieronder de volledige lijst met nummers.

1. Lavender Haze: Taylor Swift, Jack Antonoff, Zoë Kravitz, Mark Anthony Spears, Jahaan Akil Sweet en Sam Dew

2. Maroon: Taylor Swift en Jack Antonoff

3. Anti-Hero: Taylor Swift en Jack Antonoff

4. Snow on the Beach (featuring Lana Del Rey): Taylor Swift, Jack Antonoff en Lana Del Rey

5. You’re on Your Own, Kid: Taylor Swift en Jack Antonoff

6. Midnight Rain: Taylor Swift en Jack Antonoff

7. Question … ?: Taylor Swift en Jack Antonoff

8. Vigilante Shit: Taylor Swift

9. Bejeweled: Taylor Swift en Jack Antonoff

10. Labyrinth: Taylor Swift en Jack Antonoff

11. Karma: Taylor Swift, Jack Antonoff, Mark Anthony Spears, Keanu Torres en Jahaan Akil Sweet

12. Sweet Nothing: Taylor Swift en William Bowery

13. Mastermind: Taylor Swift en Jack Antonoff

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © AP

Komt er een tournee?

Ondanks de vele geruchten dat er een tournee op de planning zou staan, werd er tot nu toe nog niets bevestigd. Al doet de Britse website van de zangeres uitschijnen dat er wel degelijk plannen zijn voor een reeks concerten. Sinds 17 oktober kunnen fans van Taylor Swift een pre-order plaatsen voor ‘Midnights’, het toekomstige album van de zangeres. Wie dat doet, krijgt - volgens de Britse website van Taylor - toegang tot de officiële pre-sale van haar aankomende tournee. “Als je een bestelling geplaatst hebt, krijg je automatisch een code die je toegang geeft tot de voorverkoop”, staat er onder meer te lezen. Meer details gaf de website van de zangeres niet prijs. “Details in verband met de pre-sale en verdere informatie in verband met de tournee zullen later gecommuniceerd worden.” Wanneer het nieuws effectief bekendgemaakt zal worden, is dus nog even gissen. Al maakte de zangeres wel bekend dat er op 21 oktober nog een “speciale, erg chaotische verrassing” aangekondigd zal worden.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © RV

Fans van Taylor Swift kijken alvast heel hard uit naar een eventuele tournee van de zangeres. De laatste keer dat de Amerikaanse op de planken stond was tijdens haar ‘Reputation’-tournee in 2019. Taylor maakte destijds jammer genoeg geen tussenstop in ons land. Normaal gezien was Swift wel van plan om naar aanleiding van haar album ‘Lover’ opnieuw op tournee te gaan. Deze concerten, waaronder het optreden op Werchter Boutique, vielen echter allemaal in het water door de gevolgen van de coronapandemie. Kans is wel groot dat Swift met haar komende tournee groots gaat uitpakken. De awardwinnende zangeres heeft namelijk nog niet de kans gekregen om de nummers van ‘Lover’, ‘Evermore’, ‘Folklore’ en uiteraard ook ‘Midnights’ voor een live-publiek te brengen.

LEES OOK:

Bekijk ook: Taylor Swift maakt tracklist bekend van album met Bingo.