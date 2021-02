Moose Bar XXL keert in september al terug naar Sportpaleis: “99% zeker dat het kan doorgaan”

Nadat Koen en Kris Wauters lieten weten dat ze met Clouseau in september opnieuw op de planken zullen staan, lijkt de organisatie van concerten in 2021 stilletjes aan weer op gang te komen. Christoff en Willy Sommers delen in november voor het eerst het podium in de Lotto Arena en ook het grootste après-ski-feest van het land - de Moose Bar XXL - komt terug, en dat eind september al.

Vraag blijft natuurlijk of zo’n massa-evenement in september al zal kunnen doorgaan. “We zijn 99% zeker en hebben ons goed laten informeren", zegt organisator Yves Smolders. “Anders zouden we dit ook niet aankondigen. Je moet zo’n evenement ruim op tijd beginnen plannen, een promocampagne op gang trekken, de line-up regelen... Daarom hebben we beslist de sprong te wagen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de regering tegen dan z’n werk gedaan heeft. De timing van de bekendmaking kon in elk geval niet beter vallen, nu er buiten een wit sneeuwtapijt ligt. (lacht) Wat er gebeurt als corona toch roet in het eten gooit? Tickets blijven sowieso geldig voor een volgende editie. Maar nogmaals: wij geloven dat we in september echt gaan feesten.”