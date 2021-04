‘Montero’ van Lil Nas X verwijderd van Spotify, tot groot ongenoegen van fans

Het nummer veroorzaakte in de VS heel wat controverse, gezien de homoseksuele Lil Nas X (22) een lapdance geeft aan de duivel in de videoclip van het liedje. “Ik maak geen grap, ga allemaal massaal naar ‘Call Me By Your Name’ luisteren, want vanaf morgen zal het misschien niet meer beschikbaar zijn”, schreef de rapper op Twitter. “En er is niets dat ik eraan kan doen. Toch bedankt voor al jullie steun!”