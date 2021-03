Mogelijk vier besmettingen tijdens proefconcert André Hazes

Muziek Nu Maureen zwanger is: musical ‘Sneeuwwit­je’ verzet naar voorjaar 2022

14:31 In maart 2020 ging de sprookjesmusical ‘Sneeuwwitje’ in première. Maar de coronalockdown gooide al snel roet in het eten. Ook de zwangerschap van hoofdrolspeelster Maureen Vanherberghen (33) zorgde voor meer onzekerheid over de nieuwe startdatum. Tot nu, want op 13 maart 2022 gaan de voorstellingen weer van start. “Volgend voorjaar kan iedereen weer luidkeels meezingen”, vertelt Maureen aan Showbizzsite.