Milows en ‘Van Dik Hout’-drummer Oscar Kraal (50) overleden

Songfestival Ook tweede inzending Wit-Rus­land voor songfesti­val afgekeurd, land gediskwali­fi­ceerd

27 maart Slecht nieuws voor Wit-Rusland: ook de tweede inzending voor het songfestival is afgekeurd door de The European Broadcasting Union (EBU). Het lied voldeed niet aan de regels. Wit-Rusland is hierdoor volledig uitgeschakeld voor het liedjesfestijn.