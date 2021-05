Milow zag deelname aan het Songfestival niet zitten

Tijdens de Free European Song Contest, dat dit jaar aan zijn tweede editie toe was, krijgen artiesten de kans om een nieuwe single voor te stellen aan het publiek. Zo bracht Milow er zijn single ‘ASAP’. Voor onze noorderburen was dan weer Danny Vera van de partij. Hij kreeg uiteindelijk de tweede plaats.

Een deelname aan het virtuele Songfestival zag Milow duidelijk zitten, maar op het podium staan van het echte Eurovisiesongfestival is dan weer minder zijn ding. Tijdens De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow gaf hij toe dat hij ooit de vraag gekregen heeft, maar dat hij destijds nee gezegd heeft. Waarom hij liever niet mee wilde doen, gaf de zanger niet mee. En ook over een eventuele deelname in de toekomst was Milow redelijk vaag. Toen Peter Van de Veire hem vroeg of hij binnen twee jaar wél ja zou zeggen, reageerde Milow twijfelachtig. “Geen idee”, klonk het kort.