Milow werkt aan eerbetoon voor overleden drummer: "Single was pas uit en plots stond ik op zijn begrafenis"

Zijn folkgitaar klinkt zuiders en 'ASAP' doet verlangen naar dansen en feest. Jonathan 'Milow' Vandenbroeck zag na een uitverkochte Lotto Arena in februari vorig jaar 65 concerten uit zijn agenda geschrapt, maar baarde tijdens de lockdown een song die bulkt van 'zomervibes'. "Het nummer was al in januari klaar en eigenlijk wilden we het pas tegen de zomer uitbrengen. Maar ineens besefte ik dat mensen dat zomergevoel nu al nodig hebben", aldus de artiest. "Met 'ASAP' wil ik vooral een positieve boodschap verspreiden. Mensen krijgen meestal stress wanneer dat woord verschijnt in een mailtje van hun baas. En dat wilde ik graag omdraaien. Ik zing over ASAP als belofte, niet langer als dreigement. Die boodschap is er meteen ook eentje voor al mijn vrienden en familie: jij bent er altijd voor mij geweest, nu ben ik er voor jou."