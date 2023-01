Miley Cyrus lanceert nieuw album ‘Endless Summer Vacation’ in maart en dropt nu al eerste teaser

Tijdens haar NBC-livespecial ‘Miley’s New Year’s Eve Party’ kondigde Cyrus al aan dat de eerste single ‘Flowers’ van haar album op 13 januari uitkomt. Fans beweren dat het nummer over niemand minder dan haar ex-man Liam Hemworth gaat. “I can love me better than you can”, zingt ze meermaals. Bovendien is 13 januari (toevallig?) Liams verjaardag.