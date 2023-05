Miley Cyrus herschreef tekst van wereldhit ‘Flowers’: “Het was eerst een droevig liedje”

MUZIEKDe wereldhit ‘Flowers' van Miley Cyrus (30) was aanvankelijk anders dan hoe het nu te horen is. Waar het nu een ‘wraaknummer’ is, was het voorheen een droevig liedje. Dat onthult de Amerikaanse zangeres in een interview met het Britse modeblad ‘Vogue’. “Ik heb het op een heel andere manier geschreven.”

“‘Flowers' had in het begin een jaren 50-sound. Ik heb het op een heel andere manier geschreven. Het was eerst een heel droevig liedje”, vertelt Miley aan het Britse ‘Vogue’. “De versie die nu is verschenen is een beetje ‘fake it till you make it’. En daar ben ik een grote fan van.” En zij niet alleen. De hele wereld blijkt fan. Met ‘Flowers' heeft Cyrus geschiedenis geschreven. Zo heeft het razend populaire lied de kaap van één miljard Spotify-streams overschreden, in een recordtijd van 112 dagen. Geen enkele artiest deed haar dat voor.

Wraaknummer

De Amerikaanse zangeres heeft ‘Flowers’, inclusief videoclip, op 13 januari gelanceerd. Het nummer ging meteen viraal op sociale media. De fans van Cyrus zijn ervan overtuigd dat het populaire lied gaat over haar ex-man Liam Hemsworth. Over de betekenis van ‘Flowers’ zegt Cyrus in het Britse ‘Vogue’ het volgende: “De bom is vanzelf gebarsten.” De singer-songwriter heeft dus nog niet officieel bevestigd, maar de tekst en timing boekdelen.

Wellicht is het geen toeval dat het succesvolle lied uitkwam op 13 januari, de verjaardag van de ‘Hunger Games’-acteur. In haar single maakt de popster onmiskenbare referenties naar haar turbulente relatie met Liam. Zo zingt ze over het huis dat ze met een geliefde bezat en dat ze “zag branden”. De luxe villa van Miley en Liam ging in 2018 in vlammen op. En in het refrein geeft Cyrus een directe reactie op ‘When I was your man’ van Bruno Mars, een lied dat Liam in de periode rond hun scheiding (in 2020) aan Miley opdroeg.

Volledig scherm Miley Cyrus en Liam Hemsworth in 2019. © Getty Images

Op tien maart 2023 loste de zangeres haar achtste album ‘Endless Summer Vacation’. Op de plaat staat ook het lied ‘Flowers’. En hoewel het nummer dankzij de link met Hemsworth uitgroeide tot een wereldhit, is ze “allergisch voor het idee dat al haar recente muziek rechtstreeks verband houdt met haar tienjarige relatie met de Australische acteur.” Dat benadrukt Cyrus in haar interview met ‘Vogue.’ “Maar ik zou mijn verleden nooit willen veranderen”, aldus de zangeres.

