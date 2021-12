Mijlpaal voor Adele: nieuwe plaat ‘30’ nu al een miljoen keer verkocht

Volgens Billboard en MCR Data werd de mijlpaal op 6 december officieel bereikt. Adele bracht haar vierde studioalbum ‘30' officieel uit op 19 november. Haar nieuwe plaat is dus nog net geen drie weken verkrijgbaar. In de eerste week na de release werden er in totaal 692.000 exemplaren verkocht. In de tweede week kwamen er daar nog eens 225.000 bij.

Zeldzaam

In 2020 ging de prijs van het bestverkochte album nog naar Taylor Swift. Op 24 juli 2020 waren er al een miljoen exemplaren van haar plaat ‘Folklore’ verkocht. Nu streamingdiensten zo populair zijn, is het wel zeldzaam dat muziekalbums deze mijlpaal bereiken. Taylor Swifts album ‘Evermore’, dat het licht zag op 11 december 2020, slaagde hier bijvoorbeeld niet in. In 2019 waren er wel drie albums die nog een miljoen keer over de toonbank gingen. Het gaat hier om ‘Lover’ van Taylor Swift, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ van Billie Eilish en ‘Fine Line’ van Harry Styles.