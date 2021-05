Miguel Wiels stopt na 23 jaar als componist bij K3: “Ik had het gevoel dat ik alles al eens gedaan had”

“Het is een weloverwogen keuze”, verduidelijkt de componist wanneer we hem bellen. “Na 23 jaar, 248 liedjes en 22 albums had ik het gevoel dat ik alles al eens gedaan had voor K3 en dat het misschien tijd was om nieuwe wegen in te slaan.” Die beslissing ging zeker niet over één nacht ijs, benadrukt hij. “Het was een zeer moeilijke keuze om te maken. Er zit enorm veel zweet en arbeid in K3. Ik heb goed nagedacht over wat het juiste moment is om ermee te stoppen, en er veel met Studio 100 over gepraat.”