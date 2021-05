Miguel Wiels neemt afscheid van K3: “Na 23 jaar en 248 nummers is de inspiratie wat op”

MuziekNa 23 jaar neemt Miguel Wiels afscheid van K3. “Na 248 liedjes en 22 albums neem ik enorm dankbaar en vol trots afscheid van een fantastische periode in mijn leven”, schrijft de componist op zijn Instagram. “Het is een weloverwogen keuze. Ik had het gevoel dat ik alles al eens gedaan had voor K3 en dat het misschien tijd was om nieuwe wegen in te slaan”, vertelt Wiels.

“Dankjewel aan alle 7 de K3'tjes. Dankjewel Studio 100. En dankjewel publiek voor een fantastische ride die 23 jaar lang duurde”, schreef Wiels op Instagram. De muzikant was er al van het prille begin bij en schrijft sinds 1998 liedjes voor het meidentrio. Hij schreef daarnaast ook liedjes voor onder andere Samson & Gert.

“Het is een weloverwogen keuze”, verduidelijkt de componist wanneer we hem bellen. “Na 23 jaar, 248 liedjes en 22 albums had ik het gevoel dat ik alles al eens gedaan had voor K3 en dat het misschien tijd was om nieuwe wegen in te slaan.” Die beslissing ging zeker niet over één nacht ijs, benadrukt hij. “Het was een zeer moeilijke keuze om te maken. Er zit enorm veel zweet en arbeid in K3. Er zijn altijd periodes waarin je denkt: ‘misschien moet ik toch iets anders doen in mijn leven, want de inspiratie raakt een beetje op’. Het idee speelde dus al een tijdje, maar ik heb het pas dit voorjaar in mijn hoofd concreet gemaakt en er dan met de juiste personen over gaan praten.”

Veel plannen

Zijn agenda zal ook zeker niet leeg zijn de komende tijd. “Ik heb net de 24 UUR LIVE achter de rug, en ben samen met mijn copain Niels Destadsbader zijn nieuwe album aan het afwerken. We zijn ook onze Sportpaleisconcerten aan het voorbereiden. Ik ben dus met enorm veel leuke projecten tegelijk bezig. En ik blijf ook gewoon veel liedjes schrijven, gewoon zonder dat ik op voorhand weet waar ze voor zullen dienen.”

De deur blijft ook op een kier staan. “Ik ga in de toekomst wel nog dingen doen met Studio 100. Ik ben heel dankbaar voor de lange samenwerking, we hebben enorm goed samengewerkt met elkaar en ik hoopt dat dat in de toekomst niet zal veranderen. Studio 100 had absoluut begrip voor mijn keuze, dat is zeer goed doorgesproken en in alle vriendschap gebeurd.” En nee, zijn vertrek heeft niets te maken met dat van Klaasje. “Toen ze mij persoonlijk kwam vertellen dat ze overwoog om te stoppen, speelde ik zelf ook al voorzichtig met dat idee. Ik kan haar echt zeer goed begrijpen; het idee om een nieuwe horizon te ontdekken. Maar het was puur toeval dat het op hetzelfde moment was.”

Volledig scherm Miguel Wiels en Klaasje Meijer tijdens de liveshow van 'K3 Zoekt K3' © Kristof Ghyselinck

Wiels blikt ook terug op de mooiste momenten bij K3. “Het mooiste moment voor mij waren de volwassen concerten in de Lotto Arena. Het is de max om te zien hoe twintigers en dertigers losgaan op liedjes uit hun jeugd. Toen zag ik dat mijn liedjes iets betekend hebben voor verschillende generaties. Ook de K3-hit ‘Heyah Mama’, waardoor het hele project ontplofte, was voor mij een prachtig moment.”

K2 zoekt K3

Hoewel Wiels jurylid was tijdens ‘K2 zoekt K3' in 2009, zal hij nu niet mee zoeken naar een opvolger of opvolgster van Klaasje. “Ik zal geen aandeel meer spelen in de nieuwe ‘K2 zoekt K3'. Ook bij de rondes die reeds geweest zijn, was ik niet aanwezig. Ik geloof wel dat het opnieuw een succes zal worden. In het begin was ik diegene die het meest sceptisch was over de formule van K3 veranderen. Ik vroeg me af of het zou werken, maar elke personeelswissel binnen K3 is zeer geslaagd verlopen.”

Wie Miguel als componist zal opvolgen, is nog niet duidelijk. “Ik heb daar zelf geen idee van. Wie weet zal er ook een wedstrijd van komen”, lacht Wiels. “Ik ben ervan overtuigd dat ze binnen Studio 100 ervaring genoeg hebben om zich te omringen met de juiste personen. Ze zullen zeker de juiste mensen op de juiste plaats zetten.”

Nieuwe K3-nummers

“We willen Miguel graag bedanken voor de onvergetelijke jaren die we samen hebben beleefd en wensen hem veel succes bij alles wat hij onderneemt”, reageert Gert Verhulst op het vertrek van de componist bij Studio 100. De nieuwe K3-nummers zullen voortaan van Alain Vande Putte en Peter Gillis komen. “Alain, Peter en ik hebben alvast enorm veel zin om samen te werken aan nieuwe K3-muziek”, aldus Gert.

Volledig scherm Miguel Wiels en K3'je Marthe © Kristof Ghyselinck

Reacties K3

Ex-K3'tje Kathleen reageerde intussen ook al onder de Instagrampost van Wiels: “Hey Mickey, niets dan mooie herinneringen aan onze tijd in de studio en op het podium”, schreef ze. Ze nodigde hem meteen ook uit om haar te bezoeken. “Nu heb je misschien tijd om eens met het gezinnetje naar Zuid-Afrika te komen?” Ook Klaasje van de meidengroep is Miguel dankbaar voor alle fijne momenten. “Je hebt met de muziek zoveel generaties kinderen laten zingen en dansen. Een stuk jeugdsentiment voor velen. Succes met alles wat er nog komt”, schrijft het K3'tje.

Ook Kristel wenst Miguel veel succes bij alles wat hij gaat ondernemen en doet dat met een foto uit de oude doos. “23 jaar het volhouden met 7 vrouwen op uw dak. Dat alleen al verdient een medaille! Nooit zo graag op een podium gestaan dan dicht naast jou”, schrijft ze op Instagram.

