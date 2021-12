Miguel Wiels komt met tweede editie van marathonoptreden voor 23.000 lege zitjes

Begin dit jaar was Miguel Wiels het zo beu om als muziekmaker werkloos in zijn kot te zitten, dat hij samen met Anneleen Gybels van Les Flamands '24 UUR LIVE' bedacht. In maart zongen toen 119 artiesten tijdens een ongeziene marathon meer dan 400 nummers live. Een stunt na een coronajaar zonder livemuziek. “Wij hebben alle technici en muzikanten betaald, maar daar zelf geen eurocent aan verdiend en dat was ook niet de bedoeling”, aldus Miguel. “We wilden gewoon weer op een podium staan. Net als nu. Omdat de meeste collega's opnieuw met een lege agenda zitten, is een vervolg wel op zijn plaats. Iedereen heeft in deze donkere wintermaanden nood aan een boosterprik positiviteit. Bij de eerste editie kregen we die ook.”

Volledig scherm © RV

Elke artiest zegt 'ja'

“We wisten toen niet wat we konden verwachten, maar het werd één groot succes. Voor de artiesten én voor de fans. We waren compleet overweldigd toen bleek dat zo'n 650.000 gezinnen de livestream hadden gevolgd. Zij zagen hoe artiesten van allerlei pluimage en over alle genres heen samen en naast elkaar optraden. Dat zorgde voor een uniek gevoel van solidariteit en verbondenheid. We hadden nooit gedacht dat ons initiatief zo warm onthaald zou worden. Met de tweede editie willen we opnieuw tonen hoe veerkrachtig en verbindend onze sector is.” De bandleider is nu volop aan het rondbellen om de affiche gevuld te krijgen. “Ik merk alleen maar enthousiasme aan de andere kant van de lijn. Elke artiest die ik al heb gecontacteerd, heeft toegezegd. Het is hartverwarmend. Iedereen staat te springen om nog eens een dag en een nacht te knallen. We gaan voor een nóg groter feest, met veel van hetzelfde maar wellicht nog meer artiesten. Dat er zoveel collega's in één show op hetzelfde podium zullen staan, is waanzinnig. En iets waar ik nu al enorm trots op ben.”

'24 UUR LIVE' is een coproductie van Les Flamands, Sportpaleis Group en Live Nation en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij DPG Media. Het event is live en gratis te volgen via HLN.be en in de HLN App. Meer info: www.24uurlive.be.

Bekijk ook: Zo zag de vorige editie eruit

LEES OOK

BEKIJK OOK