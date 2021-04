Michiel De Meyer en Martijn Claes lanceren nieuw muzikaal project: ‘Bruurs’

Michiel: “Ik leerde Martijn kennen achter de schermen in het theater. Het klikte meteen. Toen hij mij zijn muziek liet horen, was ik verkocht. Ik wist dat wij samen moesten schrijven. Eindelijk is het tijd om er mee naar buiten te komen.”

Martijn: “De connectie die ik met Michiel heb blijft me dagelijks verbazen. We begrijpen en inspireren elkaar. Ook creatief blijven we elkaar versterken. Zijn teksten zijn precies wat mijn muziek nodig heeft.”