Michèle Cuvelier ruilt op StuBru de ochtend voor de avond

“‘De Fanclub’ wordt een programma met en voor fans van een bepaalde artiest of een bepaald nummer. Nieuw en oud. Een uur radio met als ambitie je elke avond verliefd te doen worden op een artiest, een album, een nummer of een genre. Of je nog verliefder te maken dan je al was”, aldus Michèle.

Pittiger

In een eerder interview vorig jaar voor Nina, vertelde Michèle al dat vroeg opstaan niet haar favoriete ding is. “Hiervoor presenteerde ik het laatavondprogramma ‘Zender’ en stond ik nooit op voor 9 uur ’s morgens. Ik heb nochtans een grote liefde voor de late avond en de nacht. Ik leefde jarenlang ’s nachts. Dan is alles pittiger. De avond past meer bij mijn interesses en karakter. Ik hou van afspreken met vrienden voor een glas of etentje, concerten, festivals, cinema. Die dingen geven me meer energie dan eender wat ik ’s ochtends kan doen. Ik weet niet of ik het zou kunnen, heel mijn leven ochtendradio maken. Wat Peter Van de Veire al zo lang doet, is waanzin. Ik denk niet dat ik het vijftien jaar volhoud.”