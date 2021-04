Michel Van den Brande en Dennie Damaro brengen supporterslied voor EK uit, inclusief videoclip

Voor Michel, die terug te zien zal zijn in het nieuwe seizoen van het tv-programma ‘The Sky Is The Limit’, is dit al zijn derde ervaring in de Vlaamse showbizz als zanger. Zijn collega Dennie Damaro zit al meer dan 30 jaar in het vak en scoorde al diverse Vlaamse top 10 hits. Hun eerste single ‘Ik Breng Geen Bloemen Voor Je Mee’ kwam uit in 2016 en ‘2 Glazen Bier’ brachten ze uit vorige zomer.